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Azerbaycan – Ermenistan çatışmasının arka planında ne var? Asıl hedef enerji yolları mı? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut A Haber'e konuştu: Olaylar Fransa'nın baskısıyla...

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Giriş: 12.10.2020 14:42
Güncelleme:12.10.2020 14:54
Son dakika haberi... Azerbaycan – Ermenistan çatışmasının arka planında ne var? Asıl hedef enerji yolları mı? Ermenistan’ın arkasında kimler var? Türkiye’nin bölgedeki stratejileri ve enerji politikaları neler? Akdeniz’deki yeni rezervlerin Türkiye ekonomisine katkısı ne olacak? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan – Ermenistan çatışmasının arka planında ne var? Asıl hedef enerji yolları mı? Ermenistan'ın arkasında kimler var? Türkiye'nin bölgedeki stratejileri ve enerji politikaları neler? Akdeniz'deki yeni rezervlerin Türkiye ekonomisine katkısı ne olacak? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

O açıklamalardan satır başları;

ARKASINDA BİR MANTIK ARAMAK KOLAY DEĞİL

Ermenistan'ın yaptığı hareketlerin arkasına baktığımız zaman bir mantık aramak çok kolay değil. Arkasında bir mantık olması mümkün değil.

RUSYA'NIN DURDURMASI GEREKİYOR

Burada Rusya'nın tutumu önemli. Türkiye'nin Batı emperyalizmine karşı direndiği savaş verdiği şu dönemde Rusya'nın Türkiye'yi tam olarak desteklemesi gerekirken Ermenistan'ı açık olmasa dahi destekleyerek Azerbaycan'ın üzerine salması ve denklemde sanki yeni bir sıkıntı ortaya çıkması baktığınız zaman Türkiye'nin Batı emperyalizmine karşı verdiği savaşta çok doğru bir hareket değil. Rusya'nın Ermenistan'ı bir şekilde durdurması gerekiyor.

OLAYLAR FRANSA BASKISIYLA...

Bulut, "Fransa'da Ermeni lobisi çok güçlü" ifadelerini kullanarak "Olaylar Fransa'nın baskısıyla gelişiyor olabilir" dedi.

Son dakika: A Haber saldırının olduğu noktada! Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev A Habere konuştu: 12 saat bile sabredemediler! Bu bir terör SON DAKİKA: A HABER SALDIRININ OLDUĞU NOKTADA! AZERBAYCAN GENCE MİLLETVEKİLİ NAGİF HAMZAYEV A HABER'E KONUŞTU: 12 SAAT BİLE SABREDEMEDİLER! BU BİR TERÖR
Son dakika: Ermenistan ateşkesi ihlali ne anlama geliyor? Gürsel Tokmakoğlu A Haberde açıkladı: Bu savaş suçudur! Rusyanın sözünün arkasında durması gerekiyor SON DAKİKA: ERMENİSTAN ATEŞKESİ İHLALİ NE ANLAMA GELİYOR? GÜRSEL TOKMAKOĞLU A HABER'DE AÇIKLADI: BU SAVAŞ SUÇUDUR! RUSYA'NIN SÖZÜNÜN ARKASINDA DURMASI GEREKİYOR

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