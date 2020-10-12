Son dakika haberi... Azerbaycan – Ermenistan çatışmasının arka planında ne var? Asıl hedef enerji yolları mı? Ermenistan’ın arkasında kimler var? Türkiye’nin bölgedeki stratejileri ve enerji politikaları neler? Akdeniz’deki yeni rezervlerin Türkiye ekonomisine katkısı ne olacak? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan – Ermenistan çatışmasının arka planında ne var? Asıl hedef enerji yolları mı? Ermenistan'ın arkasında kimler var? Türkiye'nin bölgedeki stratejileri ve enerji politikaları neler? Akdeniz'deki yeni rezervlerin Türkiye ekonomisine katkısı ne olacak? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

O açıklamalardan satır başları;

ARKASINDA BİR MANTIK ARAMAK KOLAY DEĞİL

Ermenistan'ın yaptığı hareketlerin arkasına baktığımız zaman bir mantık aramak çok kolay değil. Arkasında bir mantık olması mümkün değil.

RUSYA'NIN DURDURMASI GEREKİYOR

Burada Rusya'nın tutumu önemli. Türkiye'nin Batı emperyalizmine karşı direndiği savaş verdiği şu dönemde Rusya'nın Türkiye'yi tam olarak desteklemesi gerekirken Ermenistan'ı açık olmasa dahi destekleyerek Azerbaycan'ın üzerine salması ve denklemde sanki yeni bir sıkıntı ortaya çıkması baktığınız zaman Türkiye'nin Batı emperyalizmine karşı verdiği savaşta çok doğru bir hareket değil. Rusya'nın Ermenistan'ı bir şekilde durdurması gerekiyor.

OLAYLAR FRANSA BASKISIYLA...

Bulut, "Fransa'da Ermeni lobisi çok güçlü" ifadelerini kullanarak "Olaylar Fransa'nın baskısıyla gelişiyor olabilir" dedi.