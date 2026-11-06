Okan Müderrisoğlu A Haber'de değerlendirdi: Türk askeri Yemen'e mi gidecek, anlaşma ne getiriyor?

Türkiye'nin dış politika ve güvenlik mimarisinde tarihi günlerden geçiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Seul dönüşü açıkladığı 8 Kasım Azerbaycan ziyareti "Tek millet, iki devlet" şiarını perçinlerken; Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması TBMM Genel Kurulu'nda 279 oyla kabul edildi. A Haber ekranlarında yayınlanan Sabah Ajansı programında Moderatör Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, hem Bakü-Ankara hattındaki stratejik ortaklığı hem de Meclis'ten geçen tarihi savunma paktının perde arkasını canlı yayında analiz etti.