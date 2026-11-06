İran'dan şoke eden iddia: "Trump yeni saldırı hazırlığında!"

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçimlerde Donald Trump ve Cumhuriyetçilerin beklenenin çok altında bir sonuç almasına rağmen, İran'a yönelik savaş senaryoları yeniden tırmanışa geçti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin ülkesine yönelik yeni bir askeri saldırı hazırlığı içinde olduğunu duyururken; Tahran yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e acil bir mesaj iletti. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Muhsin Rızayi'nin Moskova'daki kritik temaslarını ve Tahran'daki son durumu A Haber muhabiri Ekber Karabağ canlı yayında aktardı.