AYM'nin 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' suçunu düzenleyen hükmü iptal etmesi ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber'de: Düzenleme şart

Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunu düzenleyen hükmü iptal ederken İstanbul 2. Nolu Barosu Başkanı Yasim Şamlı A Haber ekranlarında karara ilişkin konuştu. Şamlı oluşan kanun boşluğu için düzenlemenin şart olduğu vurgularken TBMM'ye verilen 4 aylık sürenin de nedenini paylaştı. İşte detaylar...