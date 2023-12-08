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AYM'nin 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' suçunu düzenleyen hükmü iptal etmesi ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber'de: Düzenleme şart

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Giriş: 08.12.2023 13:18
Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunu düzenleyen hükmü iptal ederken İstanbul 2. Nolu Barosu Başkanı Yasim Şamlı A Haber ekranlarında karara ilişkin konuştu. Şamlı oluşan kanun boşluğu için düzenlemenin şart olduğu vurgularken TBMM'ye verilen 4 aylık sürenin de nedenini paylaştı. İşte detaylar...
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