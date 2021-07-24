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Ayasofya’nın yeniden ibadete açılalı 1 yıl oldu!

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Giriş: 24.07.2021 12:42
Bugün fethin sembolü Ayasofya'yı yeniden ibadete açan Danıştay kararının yıl dönümü. Danıştay 10. Dairesi'nin kararı ile Ayasofya'yı camiden müzeye dönüştüren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı iptal edilmişti. İşte şimdi o anlamlı günün yıl dönümünde, yaşananları A Haber ekranlara getirdi.
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