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Ayasofya'nın yeniden cami olması için vatandaşlar harekete geçti |Video

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Giriş: 26.06.2020 21:15
Güncelleme:26.06.2020 21:56
Fethin sembolü, Fatih'in kılıç hakkı Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılması için imza toplanıyor. İstanbul'da 24 Kasım 1934'den bu yana müze olarak kullanılan tarihi caminin tekrar ibadete açılması için, sivil toplum kuruluşları ve vakıflar yurdun dört bir yanında imza kampanyası başlattı. Türkiye genelinde toplanan imzalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. 86 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen Ayasofya'nın yeniden cami olması için açılan davada Danıştay'ın 2 Temmuz'da hükmünü vermesi bekleniyor.

Fethin sembolü, Fatih'in kılıç hakkı Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılması için imza toplanıyor.

İstanbul'da 24 Kasım 1934'den bu yana müze olarak kullanılan tarihi caminin tekrar ibadete açılması için, sivil toplum kuruluşları ve vakıflar yurdun dört bir yanında imza kampanyası başlattı. Türkiye genelinde toplanan imzalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

86 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen Ayasofya'nın yeniden cami olması için açılan davada Danıştay'ın 2 Temmuz'da hükmünü vermesi bekleniyor.

Birlik Vakfı, Ayasofya'nın ibadete açılması için 55 ilde imza kampanyası başlattı.

Çalışma kapsamında Eyüpsultan Meydanı'nda kurulan standlarda vatandaşlardan Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılması için imza vermeleri istendi. Millli Türk Talebe Birliği (MTTB) de alanda stant açarak vatandaşlardan imza aldı.

Birlik Vakfı İstanbul Şube Başkanı Hüseyin Öztürk, burada kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasını halk olarak istediklerini belirterek, "Çünkü Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in emanetidir." dedi.

Ayasofya'nın fethin sembolü olduğunu vurgulayan Öztürk, "Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in Müslümanlara bir armağanıdır. Buranın ibadete açılmasını ve tüm İslam dünyasından insanların gelip burayı ziyaret edip namaz kılmasını istiyoruz. Birlik Vakfı olarak Türkiye'deki 55 şubemizin başlattığı imza kampanyasına halkımızdan destek istiyoruz." diye konuştu.

Öztürk, Ayasofya'nın Temmuz'da ibadete açılmasını umut ettiklerini dile getirdi.

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