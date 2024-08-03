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Ayasofya'da elle Gazze için semaya açıldı!

Ayasofya'da elle Gazze için semaya açıldı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2024 18:50
Hamas Lideri İsmail Haniye'nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine binlerce kişi Ayasofya Meydanı'na akın etti. ahaber.comtr Ayosofya'da o anları saniye saniye görüntüledi. Şehit Haniye'nin son çağrısı üzerine 7'den 70'e herkes Ayasofya'ya akın etmeye ederken yaşlı bir amcanın tekerlekli sandalye üzerinde Filistin davası için Ayasofya meydanında ellerini semaya kaldırarak Gazze için dua etmesi gözlerden kaçmadı. İşte detaylar....
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Ayasofya’da elle Gazze için semaya açıldı!
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