Avrupa'nın en büyüğü olacak! Konya GES'in özelliklerini Bakan Dönmez anlattı: 2 milyon kişinin yıllık ihtiyacını karşılayacak

Kurulum çalışmalarına Ocak 2020'de başlanan Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biri olan Konya GES Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle birlikte hizmete alınacak. 20 milyon metrekarede kurulan tesis Türkiye'de yıllık 2 milyon kişinin elektriğini karşılayacak. Konuya ilişkin A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tesisin 2 bin futbol sahası büyüklüğünde olduğunu ifade etti. Bakan Dönmez ayrıca Başkan Erdoğan'ın yapacağı konuşmada Türkiye tarihinin bugüne kadarki en büyük keşfin müjdesini vereceğini de duyurdu. Kalyon Enerji'nin sahip olduğu 1350 megavat gücündeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ne yönelik A Haber'e konuşan Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu ise "Avrupa'nın en büyük güneş enerji santralini tamamlamanın gururu içerisindeyiz." ifadelerini kullanarak bu alandaki yatırımların süreceğini ifade etti. İşte detaylar...