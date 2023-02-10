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Avrupalı Türkler Türkiye ile tek yürek! Deprem mağdurları için yardım kampanyaları

A Haber
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Giriş: 10.02.2023 08:10
Türkiye'de meydana gelen depremler sonrası Avrupalı Türkler de büyük yardım seferberliği başlattı. Fransa, Almanya ve Hollanda'da gıda ve kıyafet dolu yüzbinlerce kolilik yardım malzemesi toplandı. Birçok Türk sivil toplum kuruluşu da, depremzedelere yardım için nakdi yardımı çağrısında bulunmaya devam ediyor.
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