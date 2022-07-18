Avrupa’da Rus gazı depremi! Putin enerjiyi silah olarak mı kullanıyor?

Avrupa derin bir ekonomik, sosyal ve siyasal krize doğru hızla ilerliyor. ABD'nin başını çektiği Rusya'ya karşı Batı yaptırımları, dönüp dolaştı kendilerini vurdu. Rusya'nın Kuzey Akım-1 gaz boru hattını 10 gün bakıma aldığını ve gazı kestiğini açıklaması Avrupa'yı salladı. Rusya'dan Almanya'ya yılda 55 milyar metreküpe kadar gaz taşıyan devasa gaz boru hattı sadece Almanya'nın gaz ihtiyacını karşılamıyor; Rusya'dan Almanya'ya gelen gazın bir kısmı İngiltere, Belçika ve Fransa gibi Batı Avrupa'nın birçok ülkesine taşınıyor. Peki Rusya gazı temelli keserse ne olur? Putin enerjiyi bir silah olarak mı kullanıyor? Avrupa'nın kısa vadede Rus gazı dışında bir alternatifı var mı?

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