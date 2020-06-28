Atatürk Havalimanı saldırısında 45 kişi hayatını kaybetmişti! Hain saldırının 4. yıl dönümü... |Video

Atatürk Havalimanı saldırısının bugün 4'üncü yıl dönümü... 28 Haziran 2016'da Türkiye yine bir terör saldırısı ile sarsıldı. DEAŞ'lı üç saldırgan, dış hatlar terminalinde önce uzun namlulu silahlarla etrafa ateş açtı, ardından da üzerilerindeki bombaları patlattı. 45 kişinin hayatını kaybettiği 236 kişinin yaralandığı o acı güne dair detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman alçak saldırının yaşandığı yerde anlattı.

Atatürk Havalimanı saldırısının bugün 4'üncü yıl dönümü... 28 Haziran 2016'da Türkiye yine bir terör saldırısı ile sarsıldı. DEAŞ'lı üç saldırgan, dış hatlar terminalinde önce uzun namlulu silahlarla etrafa ateş açtı, ardından da üzerilerindeki bombaları patlattı.

45 kişinin hayatını kaybettiği 236 kişinin yaralandığı o acı güne dair detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman alçak saldırının yaşandığı yerde anlattı.