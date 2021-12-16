16 Aralık 2021, Perşembe
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Ataşehir Belediyesi'nde usulsüzlük
Ataşehir Belediyesi'nde gerçekleşen usulsüzlükler, Sayıştay'ın 2020 yılı raporunda yer aldı. Raporda, belediyenin devlete olan borçlarını ödemediği yer alırken, bazı ihalelerin süresi dolduğu halde 550 gün uzatıldığı da görüldü. Vatandaş ise aksayan hizmetlerden şikayetçi.