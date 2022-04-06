ATAK helikopterleri Filipinler’de

Türkiye'nin göklerdeki gururu ATAK taarruz helikopterinin ilk yurt dışı ihracatı yapıldı. İki adet atak helikopteri, Filipinler'e teslim edildi. Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Teslimat Filipinler gibi gibi dost ülkelere bir davetiyedir" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN