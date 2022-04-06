06 Nisan 2022, Çarşamba
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ATAK helikopterleri Filipinler'de
Türkiye'nin göklerdeki gururu ATAK taarruz helikopterinin ilk yurt dışı ihracatı yapıldı. İki adet atak helikopteri, Filipinler'e teslim edildi. Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Teslimat Filipinler gibi gibi dost ülkelere bir davetiyedir" dedi.