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ATAK helikopterleri Filipinler'de

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Giriş: 06.04.2022 08:47
Türkiye'nin göklerdeki gururu ATAK taarruz helikopterinin ilk yurt dışı ihracatı yapıldı. İki adet atak helikopteri, Filipinler'e teslim edildi. Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Teslimat Filipinler gibi gibi dost ülkelere bir davetiyedir" dedi.
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