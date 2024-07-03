Astana'da Erdoğan-Putin zirvesinin detayları! Görüşmeyi Batı yakından takip etti

Başkan Erdoğan, Şangay İş Birliği Örgütü Liderler Zirvesi için Astana'da. Erdoğan, zirve öncesi Rusya Devlet Başkanı Putin ile Astana’da bir araya geldi. Batı'nın da yakından takip ettiği kritik görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı. İşte detaylar…

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