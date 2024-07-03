03 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Astana'da Erdoğan-Putin zirvesinin detayları! Görüşmeyi Batı yakından takip etti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2024 18:08
Başkan Erdoğan, Şangay İş Birliği Örgütü Liderler Zirvesi için Astana'da. Erdoğan, zirve öncesi Rusya Devlet Başkanı Putin ile Astana’da bir araya geldi. Batı'nın da yakından takip ettiği kritik görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı. İşte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bayağı dirisin maşallah
"Bayağı dirisin maşallah"
Alman Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı!
Alman Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı!
Astana’da Erdoğan-Putin zirvesinin detayları!
Astana'da Erdoğan-Putin zirvesinin detayları!
Başkan Erdoğan – Putin görüşmesi sona erdi
Başkan Erdoğan – Putin görüşmesi sona erdi
Krizleri çözen ülke: Türkiye
Krizleri çözen ülke: Türkiye
Yerli radar sistemi yollarda
Yerli radar sistemi yollarda
Dikkat çeken Akkuyu mesajı
Dikkat çeken Akkuyu mesajı
Türkiye’de doğurganlık hızı en düşük seviyede!
Türkiye’de doğurganlık hızı en düşük seviyede!
AK Parti’den Alman bakana tepki
AK Parti'den Alman bakana tepki
Devlet Bahçeli’den sert tepki
Devlet Bahçeli’den sert tepki
6 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi!
6 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi!
Başkan Erdoğan, Putin ile 15’te görüşecek
Başkan Erdoğan, Putin ile 15'te görüşecek
Daha Fazla Video Göster