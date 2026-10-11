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Asrın inşa seferberliğiyle Hatay küllerinden doğuyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Asrın inşa seferberliğiyle Hatay küllerinden doğuyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan ihya ve inşa çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Depremlerde ağır hasar alan Hatay'da yaralar sarılırken, “Asrın İnşa Seferberliği” kapsamında Antakya Atatürk Caddesi, TOKİ ve Emlak Konut GYO güvencesiyle yeniden ayağa kaldırıldı. Tamamlanan 5 bin 933 bağımsız bölümle yeni evlerine kavuşan depremzedelerden Bülent Artun'un devlete teşekkür ettiği duygu dolu anlar, yürütülen çalışmaların geldiği noktayı gözler önüne serdi.

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