Manisa'daki facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Manisa'da çekici ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada 27 kişi de yaralandı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Olay yerinden son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Tayfun Er, kazanın tur otobüsünün emniyet şeridinde geri gittiği esnada meydana geldiğini söyledi. Öte yandan faciaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.