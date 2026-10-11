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Dışişleri'nden Suudi Arabistan'a saldırıya tepki: Husi saldırısını güçlü şekilde kınıyoruz
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dışişleri'nden Suudi Arabistan'a saldırıya tepki: Husi saldırısını güçlü şekilde kınıyoruz

Türkiye, Suudi Arabistan'ın Riyad Havalimanı'nı hedef alan saldırılara sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınayarak, "Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir" açıklamasında bulundu.

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