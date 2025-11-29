Asrın felaketi sonrası Kahramanmaraş’ta yaşam! Başkan Görgel A Haber’de

Asrın felaketinin vurduğu Kahramanmaraş yeniden ayağa kaldırıldı. Bölgede şimdiye kadar neler yapıldı? Hangi projelere imza atıldı? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile konuştu.

Asrın felaketinin ardından yaralarını saran Kahramanmaraş'ta, şehrin yeniden imarı ve ihyası için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, devam eden projeleri ve şehrin gelecek vizyonunu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'e anlattı. Başkan Görgel, 2026 yılı itibarıyla Kahramanmaraş'ın deprem öncesi koşullardan çok daha iyi bir noktaya geleceğini vurguladı.

"YAŞAYAN BİR STADYUM VE SPOR KOMPLEKSİ GELİYOR"

Yatırımları, inşası süren yeni stadyum alanında değerlendiren Başkan Görgel, sporseverlere müjdeyi verdi. Deprem sonrası ihtiyacı karşılamayan geçici stadyumun yerine, 17 bin 500 kişi kapasiteli modern bir stadyum inşa ettiklerini belirten Görgel, projenin sadece maç günleri değil, her gün "yaşayan" bir alan olacağını söyledi.

Görgel, "İnşasına 2 ay önce başladığımız stadyumu bir sene içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Burası sadece futbol değil, amatör sporlara ve İl Spor Müdürlüğü'ne de hizmet edecek nitelikli bir kompleks olacak. Ayrıca hemen yanına 6 bin kişilik kapalı spor salonu, tam olimpik yüzme havuzu ve 6 adet tenis kortu inşa edilecek. Bu yatırımlarla şehrimiz modern bir spor vadisine kavuşacak." ifadelerini kullandı.

KONUT TESLİMİNDE HEDEF: YIL SONUNA KADAR TAMAMI

Deprem konutları ve hak sahipliği sürecine ilişkin verileri paylaşan Başkan Görgel, sürecin hızla ilerlediğini belirtti. 75 bine yakın hak sahibinin bulunduğu şehirde şu ana kadar 50 bin konut ve 2 bin iş yeri olmak üzere toplam 52 bin bağımsız birimin teslim edildiğini açıkladı.

Görgel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını belirterek, "Hedefimiz, bu yılın sonuna kadar tüm hak sahiplerine ev ve iş yerlerini teslim etmek. Sadece konut değil; yapımı süren okullarımızla eğitim kapasitemizi deprem öncesine göre yüzde 15 artıracağız. Şehir Hastanesi, Necip Fazıl Hastanesi ve devlet hastaneleriyle sağlık altyapımızı da güçlendiriyoruz. 2026'da kamu binalarının da tamamlanmasıyla şehir tamamen iyileşmiş olacak." dedi.

TARİHİN EN BÜYÜK ALTYAPI YATIRIMI: 20 MİLYAR TL

Şehrin görünmeyen yüzü olan altyapıda da devrim niteliğinde çalışmalar yürütülüyor. Başkan Görgel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ve hibe kredilerle şehre 20 milyar TL'lik altyapı yatırımı kazandırdıklarını duyurdu.

Şu an şehrin 170 farklı noktasında şantiye kurulduğunu belirten Görgel, süreci şöyle özetledi:

"Şu an belki de tarihin en büyük şantiyesiyiz. Altyapı çalışmalarında yüzde 30-35 seviyelerine geldik. Bu çalışmalar bittiğinde şehrin yüzde 80 olan kayıp-kaçak su oranı uluslararası standartlara inmiş olacak. Vatandaşlarımızın trafik konusunda yaşadığı sıkıntının farkındayız; mart ayı itibarıyla bağlantıların sağlanmasıyla rahatlama başlayacak ve büyük bir asfalt seferberliğine gireceğiz. 2026 sonunda altyapı sorununu tamamen çözmüş bir Kahramanmaraş hedefliyoruz."

KAHRAMANMARAŞ ARTIK TESCİLLİ BİR "EDEBİYAT ŞEHRİ"

Başkan Görgel, fiziki yatırımların yanı sıra şehrin kültürel kimliğine dair tarihi bir başarıyı da paylaştı. Şiirin ve şairin başkenti olarak bilinen Kahramanmaraş'ın, 2025 yılı itibarıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olduğunu açıkladı.

Türkiye'den "Edebiyat Şehri" unvanını alan ilk şehrin Kahramanmaraş olduğunu vurgulayan Görgel, "Bu unvan Paris'te tescillendi. Şimdi üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bir yol haritası hazırlıyoruz. Şehrimiz insan kaynağı yetiştirmeye, edebiyatın başkenti olmaya uluslararası arenada da devam edecek." dedi.

Başkan Görgel konuşmasını, rezerv alanların dönüşümü ve sosyal donatıların artmasıyla Kahramanmaraş'ın 2026 yılında modern, dirençli ve estetik bir silüete kavuşacağını belirterek sonlandırdı.