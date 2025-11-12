Askeri kargo uçağı neden düştü? Acil durum sinyali gelmedi mi?

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. 20 personelin şehit olduğu kazanın ardından “sabotaj ihtimali var mı, acil durum sinyali neden gelmedi?” soruları gündemde. A Haber canlı yayınına katılan Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, kazanın olası nedenlerini değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN