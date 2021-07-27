Aşısızların pandemisi yayılıyor. Türkiye'de vakalar gittikçe artarken gözler aşısını yaptırmayan 22 milyonda. Peki vatandaşlar neden aşı olmuyorlar? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde ülkemizde aşı tedariğinde bir sorun yaşanmazken vatandaşlar aşı olma hususuna çekimser yaklaşıyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise aşı ile ilgili kısırlık, çip ve çeşitli hastalıklara yol açtığı söylentileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün vatandaşlara aşı olmaları hususunda çağrı yaparken aşı yaptırma konusunda pek çok kamu spotuyla sürece destek olmak hedefleniyor. Peki vatandaşlar neden aşı olmuyor? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, A Haber ekranlarında yanıtladı.

''Aşılama mevzusunun gündeme geldiği her dönemde toplumsal bazı söylemler gündeme gelir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, ''kısırlık'' söylentisini ön plana çıkarıyor.''

Yapılan araştırmalarda göre bu söylentilerin hiçbir bilimselliği olmadığını belirten Yiyit, kişilerin yaş grubuna göre aşı söylentilerinin değiştiğini dile getirdi.

22 MİLYON NEDEN AŞI OLMUYOR?

Aşının gerçekten işe yaradığını belirten Yiyit, ilk olarak sağlık çalışanlarının aşı olduğuna ve aşının işe yaradığının en büyük şahidi olduklarını söyledi.

''Şu an dünyada 4 milyar aşı yapıldı. Elimizde ciddi saha verileri var. Bazı ülkeler üç yüz, dört yüz milyon yaptı. Bu ülkelerin saha verileri paylaşıyor. Biz ülke olarak onların gerisinden gelmesinin avantajını yaşıyoruz. Onların verileri elimizde var. Bu verileri üst üste koyduğumuzda aşının işe yaradığını görüyoruz.''

''ÖLÜMLERİN YÜZDE 95'İ AŞISIZLARDAN''

''İngiltere'de şu an çok yüksek vaka çıkıyor ve bu vakaların çok büyük bir gurubu aşısızlar. Ölümlerin de %95'i aşısızlardan çıkıyor. Günde 24 bin vakaları var ama 24 günlük ölümleri var. Türkiye'de şu a ilk dozunu olmuş hedeflediğimiz kitlenin %64'ü bir grup var. Bu yaklaşık 40 milyona karşılık geliyor. Bu da Türkiye'nin %50'sine karşılık geliyor. Bu kişiler 3 hafta içerisinde aşı olursa nüfusun %50'sini aşılamış oluruz. Bu çok güzel bir rakam ancak bizim hedefimiz tüm ülkeyi korumak.''

''İKNA ETMEYİ TERCİH ETTİK''

''Ülke olarak aşı olmayan kişileri aşı olmaya ikna etmeyi tercih ettik. Aşı olmamak bireysel tercih bireysel tercih ama bir neslin eğitim hayatına blok koyacaklar, sonbaharda yine insanlar okulsuz, iş yerleri müşterisiz, sporseverler de yine spordan uzak bir hayata merhaba demek zorunda kalabilir.''

Herkesin bu görevi vatandaşlık bilinci olarak üzerine alıp bir an evvel istenilen aşı düzeyine ulaşılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yiyit, şu an hastanede yatan hastaların en büyük grubunun aşısızların olduğunu söyledi.

VAKA SAYILARIN ARTIŞ BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE AŞI ZORUNLU OLACAK MI?

''Dünyada aşı olmayanları teşvik edici uygulamalar veya bazı alanlara aşısızların alınmaması gibi bir yöntem uygulanıyor. Biz ülke olarak şu an ikna yolunu tercih ediyoruz. Teşvik amaçlı ne yapabiliriz bunların üzerinde duruyoruz. Fakat sonuç alamazsak alternatifler gündeme gelebilir.''

EN AZ AŞI YAPILAN İLLER

10 il sırasıyla Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır.

EN ÇOK OLAN İLLER

En fazla aşı yaptıran iller sırasıyla, Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ.