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Aşılama programı nasıl gidiyor? Vaka sayıları ne zaman düşer? Bilim Kurulu üyesi Öztürk A Haber’de cevapladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2021 14:20
Güncelleme:20.03.2021 14:35
ABD’de yapılan araştırmaya göre "Kovid-19 en sık öğleden sonra bulaşıyor" iddiası var. Peki virüsün vücuda yayıldığı en hızlı zaman öğle saatleri mi? Kovid-19 en sık ne zaman bulaşıyor? Aşılama programı nasıl gidiyor? Vaka sayılarında düşüş ne zaman olacak? Koronavirüs tedbirlerine uyuluyor mu? Akıllarda oluşan soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına bağlanan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk verdi.
Bilim Kurulu üyesi canlı yayında uyardı
Bilim Kurulu üyesi canlı yayında uyardı
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