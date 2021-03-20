ABD’de yapılan araştırmaya göre "Kovid-19 en sık öğleden sonra bulaşıyor" iddiası var. Peki virüsün vücuda yayıldığı en hızlı zaman öğle saatleri mi? Kovid-19 en sık ne zaman bulaşıyor? Aşılama programı nasıl gidiyor? Vaka sayılarında düşüş ne zaman olacak? Koronavirüs tedbirlerine uyuluyor mu? Akıllarda oluşan soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına bağlanan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk verdi.