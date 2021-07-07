Artı1 TV'nin sahibi Altan Ertürk'ten 40 milyon TL açıklaması! CHP'de toplanan 40 milyon TL nerede?

Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı'nın Artı1 TV hakkındaki iddiaları gündemden düşmüyor. Ataklı, CHP'de Artı1 TV için toplanan 40 milyon TL'nin yine bir CHP'li tarafından buharlaştırıldığını açıklamıştı. CHP'den para almadığını söyleyen Artı1 TV'nin sahibi Altan Ertürk, "40 milyon TL'nin akıbeti ortaya çıkarılsın" dedi.