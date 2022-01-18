18 Ocak 2022, Salı
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Arılara özel önlem: Klimalı kovan! Arı ölümlerini azaltacak
Havanın soğumasıyla birlikte arı ölümleri arttı. Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi bu durumun önüne geçmek için klimalı kovan üretti. Detayları A Haber muhabiri Hasan Özdemir’in konuğu olan Arıcılık Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak aktardı.