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Arılara özel önlem: Klimalı kovan! Arı ölümlerini azaltacak

A Haber
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Giriş: 18.01.2022 15:49
Havanın soğumasıyla birlikte arı ölümleri arttı. Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi bu durumun önüne geçmek için klimalı kovan üretti. Detayları A Haber muhabiri Hasan Özdemir’in konuğu olan Arıcılık Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak aktardı.
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