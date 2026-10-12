Antalya-Isparta kara yolunda midibüs devrildi: 17 yaralı
Antalya'nın Aksu ilçesinde, Antalya-Isparta kara yolunun Topallı Kavşağı yakınlarında yolcu midibüsü devrildi. Saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazanın, yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan zeminde midibüsün kontrolden çıkarak yan yatması sonucu gerçekleştiği bildirildi. Kazada midibüste bulunan 17 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ederken A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, kazaya ilişkin son gelişmeleri canlı yayında aktardı.