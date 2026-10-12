Maltepe'de çöken bina ve çevresinde TOKİ ile kentsel dönüşüm projesi hayata geçirilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği, kısmen çöken binanın hak sahipleriyle görüştü. Bakan Yardımcısı Bulut, binanın ve çevresindeki riskli yapıların bulunduğu bölgede TOKİ ile kentsel dönüşüm çalışması başlatılacağını ve bu kapsamda vatandaşlara üç ayrı teklif sunulacağını açıkladı. Bulut, "Devletin desteği hiçbir zaman üzerlerinden eksik olmayacak. En kısa süre içerisinde bir yıl gibi süre içerisinde TOKİ Başkanlığımız marifetiyle de inşaatları yapmak suretiyle inşallah yaralarımızı bir nebze olsun sarmış olacağız" dedi.