22 Mayıs 2024, Çarşamba
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Hamaney’in halefi kim olacak?
İran'da rejim, Reisi'nin beklenmedik kaybı sonrası oluşabilecek 'otorite boşluğu'na karşı harekete geçmiş durumda. Ülkenin 50 gün içerisinde seçime gitmesi beklenirken, dini lider Ali Hamaney'in koltuğu için en güçlü aday da yine Reisi olarak görülüyordu. Peki, yaşanan trajik kaza sonrası İran'da Hamaney'in veliahtlığına aday olabilecek hangi isimler ön plana çıkıyor? İşte detaylar...