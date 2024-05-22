22 Mayıs 2024, Çarşamba
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Türkiye'de Dijital Telif Yasası konusunda tarihi gün! Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman: Basın emekçileri için büyük bir adım atılıyor
Türkiye Dijital Telif Yasası konusunda üst üste adımlar atarken Dijital Mecralar Komisyonu, yayıncıların haklarını korumak için Rekabet Kurumu ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün katılımı ile toplantı gerçekleştiriyor. Saat 10.30'da başlayan toplantıda komisyonu ilk gündem maddesi dijital telif yasası oldu. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, toplantıda yaptığı konuşmada “Tarihi bir gündeyiz” vurgusu yaparken "Basın emekçileri için büyük bir adım atılacak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...