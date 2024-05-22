22 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Türkiye'de Dijital Telif Yasası konusunda tarihi gün! Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman: Basın emekçileri için büyük bir adım atılıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.05.2024 15:06
Türkiye Dijital Telif Yasası konusunda üst üste adımlar atarken Dijital Mecralar Komisyonu, yayıncıların haklarını korumak için Rekabet Kurumu ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün katılımı ile toplantı gerçekleştiriyor. Saat 10.30'da başlayan toplantıda komisyonu ilk gündem maddesi dijital telif yasası oldu. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, toplantıda yaptığı konuşmada “Tarihi bir gündeyiz” vurgusu yaparken "Basın emekçileri için büyük bir adım atılacak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Gizli tanığın kaçış rotası A Haber’de
Gizli tanığın kaçış rotası A Haber'de
Türkiye’de Dijital Telif Yasası konusunda tarihi gün!
Türkiye'de Dijital Telif Yasası konusunda tarihi gün!
FETÖVARİ kumpasın raporu A Haber’de
FETÖVARİ kumpasın raporu A Haber'de
AK Parti’de kritik MKYK toplantısı
AK Parti'de kritik MKYK toplantısı
Kaza görünümlü suikast mı?
Kaza görünümlü suikast mı?
İşte ele geçirilen para ve silahlar
İşte ele geçirilen para ve silahlar
Barış Boyun İtalya’da yakalandı
Barış Boyun İtalya’da yakalandı
Seferberlik tüzüğü yeni sisteme uyarlandı
Seferberlik tüzüğü yeni sisteme uyarlandı
Reisi sonrası İran’ı ne bekliyor?
Reisi sonrası İran’ı ne bekliyor?
İrlanda, İspanya ve Norveç’ten Filistin adımı
İrlanda, İspanya ve Norveç’ten Filistin adımı
Hamaney’in halefi kim olacak?
Hamaney’in halefi kim olacak?
AK Parti’de değişim dönemi
AK Parti'de değişim dönemi
Daha Fazla Video Göster