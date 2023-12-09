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Ankara'da köpeklerin saldırdığı çocuğun tedavisi sürüyor! Acılı baba A Haber'e konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2023 16:14
Ankara Keçiören'de okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Vücudunun birçok yeri köpekler tarafından parçalanan küçük çocuğun acılı babası A Haber'e konuştu. Evladının sağlık durumunu gözyaşlarıyla anlatan baba Halil Yılmaz, başıboş köpek sorununa bir çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.İştehaberin detayları...
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