05 Nisan 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Ankara Valisi A Haber’de! Vali Şahin: Can kaybı ve yaralı yok
Ankara'da Yenimahalle'de bulunan Hurdacılar Sitesinde atıl lastiklerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası gökyüzünü duman kaplarken kentin çok sayıda bölgesinden dumanlar görüldü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sürerken havadan da müdahale başladı.Ankara Valisi Vasip Şahin A Haber'e yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybının olmadığını ifade etti.