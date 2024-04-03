Ankara Valisi A Haber’de! Vali Şahin: Can kaybı ve yaralı yok

Ankara'da Yenimahalle'de bulunan Hurdacılar Sitesinde atıl lastiklerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası gökyüzünü duman kaplarken kentin çok sayıda bölgesinden dumanlar görüldü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sürerken havadan da müdahale başladı.Ankara Valisi Vasip Şahin A Haber'e yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybının olmadığını ifade etti.

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