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Ankara terör saldırısı! İşte İçişleri Bakanlığı’nın önündeki çatışma anı görüntüleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.10.2023 11:01
Güncelleme:01.10.2023 11:08
Ankara'da İçişleri Bakanlığı’nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 teröristin bombalı araçla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. 1 terörist kendini imha ederken, diğer kalleş de güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Olay ardından yaşanan çatışma anına ait görüntüler de ortaya çıktı. İşte o görüntüler…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, 2 emniyet mensubunun hafif yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili şunları kaydetti:

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir."

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