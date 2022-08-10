Ankara kulislerinde bomba iddia! Devlet içinde çok sayıda kişi takibe alındı

Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 2023 seçimlerine yönelik başlatılan sistematik provokasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Siyaset Bilimci Onur Erim çok ciddi iddialarda bulundu. Erim devlet içinde çok sayıda insanın takibe alındığını belirtirken konunun detaylarını A Haber'de anlattı. İşte detaylar...