23 Ekim 2024, Çarşamba
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Ankara Kazan’daki TUSAŞ’a saldırıda yeni detaylar: Teröristin ve taksicinin son görüntüsü ortaya çıktı!
Son dakika: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) yapılan terör saldırısıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Teröristler ile şehit olan taksici Murat Arslan'ın son görüntülerine SABAH ulaştı. Görüntülerde kadın teröristin müşteri olarak Arslan'a ait taksiye bindiği görülürken, erkek teröristin ise yol üzerinden alınmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.