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Ankara Büyükşehir’e 2 ihlalle ilgili 5 milyon 130 bin TL çevre cezası

Ankara Büyükşehir’e 2 ihlalle ilgili 5 milyon 130 bin TL çevre cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 09:46
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)’ye Tuz Gölü’ne ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık su deşarj edildiği ve lisanssız katı atık depolandığı gerekçesiyle toplam 5 milyon 130 bin 806 TL ceza uyguladı.
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Ankara Büyükşehir’e 2 ihlalle ilgili 5 milyon 130 bin TL çevre cezası
Ankara Büyükşehir’e 2 ihlalle ilgili 5 milyon 130 bin TL çevre cezası
Ankara Büyükşehir’e 2 ihlalle ilgili 5 milyon 130 bin TL çevre cezası
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