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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk iddiası: Açık ihale ile kuruyemişçiye peşkeş çekti

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 09:06
Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın, Başkan Mansur Yavaş'ın yeni bir hukuksuzluğa imza attığını iddia etti. Yavaş'ın çocuk parkı yapımı için ayrılan 4 bin 100 metrekarelik alanın bin 500 metre karesini ünlü bir kuruyemiş firmasına peşkeş çektiğini söyledi.
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