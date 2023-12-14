Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk iddiası: Açık ihale ile kuruyemişçiye peşkeş çekti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın, Başkan Mansur Yavaş'ın yeni bir hukuksuzluğa imza attığını iddia etti. Yavaş'ın çocuk parkı yapımı için ayrılan 4 bin 100 metrekarelik alanın bin 500 metre karesini ünlü bir kuruyemiş firmasına peşkeş çektiğini söyledi.

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