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ANKA’nın mirası Aksungur! A Haber üretim tesisinde! Özellikleri neler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2021 12:35
Güncelleme:16.06.2021 12:42
Aksungur gece gündüz atış yapabiliyor. Görevleri istihbarat gözetleme keşif taarruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SİHA testleri başarıyla geçti. Kara ve denizde görev yapabilme özelliğine sahip. Yeni mühimmatlar test ediliyor. Menzil 45 kilometreye çıkarılacak. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun konuğu olan TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Yıldız son gelişmeleri aktardı.
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