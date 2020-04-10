Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak haklı çıktı! Özel bankaları “Sorumluluk alın” deyip uyarmıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın özel bankalara yönelik “Sorumluluk alın” uyarısında haklı olduğunu rakamlar kanıtladı. Kamu bankaları ülkeye sahip çıkarken, özel bankalar ise muslukları kapattı.

Türkiye'nin virüs salgını ile ilgili finansal mücadelesine kesintisiz destek veren kamu bankaları son bir haftada adeta gövdelerini taşın altına koydular. Buna karşılık yerli ve yabancı özel bankalar ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Sorumluluk alın" uyarısını haklı çıkarırcasına kredi musluklarını kapattı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre sektörün toplam TL kredi hacmi 27 Mart-3 Nisan arasındaki haftada 5 milyar lira artarak 1.8 trilyon TL'ye çıktı. Fakat bu artışın tamamı kamu bankaları tarafından sağlandı. TL kredi hacimleri bir haftada 9 milyar lira artarak 844 milyar liraya çıkan kamu bankaları 27 Mart-3 Nisan arasında her işlem gününde ortalama 1.8 milyar TL kredi kullandırdı. Kamu bankalarının bu dönemde reel sektöre sağladığı krediler 8 milyar TL arttı. Aynı haftada tüm sektörün reel kesime verdiği TL kredi hacmi 6 milyar TL arttı. Türkiye'de virüsün görülmeye başladığı 13 Mart'tan 3 Nisan'a kadar olan dönemde TL kredi hacmi 41 milyar artarken, bunun 25 milyarını kamu bankaları sağladı. Bu süreçte yabancıların kredi hacmi 7 milyar, yerli özel bankalarınki ise 9 milyar TL arttı. Salgının etkilerini hafifletmek için çok önemli adımlar atan kamu bankaları İşe Alım Kredisi, Çek Ödeme Destek Paketi ve Temel İhtiyaç Destek Paketi gibi hayati destekleri devreye alarak çarkların dönmesine büyük katkı sundu.

ÖZELLER MUSLUĞU KAPATTI

Son dönemde özel ve yabancı bankaların gerek reel sektörün gerekse de tüketicilerin kredi taleplerini yokuşa sürdüğüne yönelik artan şikâyetlerin doğruluğu haftalık verilere yansıdı. 27 Mart-3 Nisan arasında yabancı bankaların TL kredi hacmi 2 milyar lira azalarak 431 milyara indi. Yerli özel bankaların da TL kredi hacmi 2 milyar lira azalarak 525 milyara geriledi.

KOBİ'YE DESTEK YOK

Salgından sonra kurduğumuz kriz masasına gelen en büyük şikâyet özel bankaların kredi musluklarını kısması oldu. KOBİ'ler kredibulamıyor. En büyük sorun krediye ulaşamamak. Üyelerimiz işçi çıkarmama kararı aldı. Ancak bunun için krediye ulaşmaları gerekiyor. Birçok özel banka "limit yok" diyerek talepleri geri çeviriyor.



LİMİT YOK DİYORLAR

Hükümetimiz birçok paket açıklarken, finans kurumlarına da bazı sorumluluklar yükledi. Devletimiz kredilerde garantör olduğunu belirtmesine rağmen, özel bankaların taşın altına elini koymadıklarını görüyoruz. Kredi çekme, öteleme, yeniden yapılandırma gibi taleplere karşılık bankalar ciddi faiz oranları, 'limit yok' gerekçesi ve evrak yüküyle işçisine sahip çıkmaya çalışan işverenlere olumsuz dönüşler yapıyor. Özel bankaları milli dayanışma ruhuna uymaya ve ülke olarak başlatılan bu topyekûn mücadelenin bir miğferi olmaya davet ediyorum.

YÜK HEP KAMU BANKALARINDA

Turizm sektörü 2016-2017'li yıllarda çok büyük bir kriz yaşadı. Bu dönemde başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da verdikleri desteklerle sektörün ayağa kalkmasında rol oynadı ve sektör 2019'da ayağa kalktı. Bugün yine büyük bir krizle karşı karşıyayız ve her krizde yük kamu bankalarına biniyor. Özel bankalar ise gerek faiz gerekse vadeler konusunda fırsatçı davranıyor.

NAZLI DAVRANIYORLAR

Bankalar kredi verme konusunda çok nazlı davranıyorlar. Turizm şirketleri sonbaharda ya da kışın kredi kullanır. Bahar ve yaz hasat zamanıdır. Para kazandıkça ödeme yaparlar. Bizim ödeme yapmamız gereken bu dönemde bize "Kredi limitiniz dolu" diyorlar. Ama olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Bu durumu bankalar kabul edip ellerini taşın altına koymuyorlar.

SABAH