Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak haklı çıktı! Özel bankaları “Sorumluluk alın” deyip uyarmıştı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın özel bankalara yönelik “Sorumluluk alın” uyarısında haklı olduğunu rakamlar kanıtladı. Kamu bankaları ülkeye sahip çıkarken, özel bankalar ise muslukları kapattı.
Türkiye'nin virüs salgını ile ilgili finansal mücadelesine kesintisiz destek veren kamu bankaları son bir haftada adeta gövdelerini taşın altına koydular. Buna karşılık yerli ve yabancı özel bankalar ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Sorumluluk alın" uyarısını haklı çıkarırcasına kredi musluklarını kapattı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre sektörün toplam TL kredi hacmi 27 Mart-3 Nisan arasındaki haftada 5 milyar lira artarak 1.8 trilyon TL'ye çıktı. Fakat bu artışın tamamı kamu bankaları tarafından sağlandı. TL kredi hacimleri bir haftada 9 milyar lira artarak 844 milyar liraya çıkan kamu bankaları 27 Mart-3 Nisan arasında her işlem gününde ortalama 1.8 milyar TL kredi kullandırdı. Kamu bankalarının bu dönemde reel sektöre sağladığı krediler 8 milyar TL arttı. Aynı haftada tüm sektörün reel kesime verdiği TL kredi hacmi 6 milyar TL arttı. Türkiye'de virüsün görülmeye başladığı 13 Mart'tan 3 Nisan'a kadar olan dönemde TL kredi hacmi 41 milyar artarken, bunun 25 milyarını kamu bankaları sağladı. Bu süreçte yabancıların kredi hacmi 7 milyar, yerli özel bankalarınki ise 9 milyar TL arttı. Salgının etkilerini hafifletmek için çok önemli adımlar atan kamu bankaları İşe Alım Kredisi, Çek Ödeme Destek Paketi ve Temel İhtiyaç Destek Paketi gibi hayati destekleri devreye alarak çarkların dönmesine büyük katkı sundu.
ÖZELLER MUSLUĞU KAPATTI
Son dönemde özel ve yabancı bankaların gerek reel sektörün gerekse de tüketicilerin kredi taleplerini yokuşa sürdüğüne yönelik artan şikâyetlerin doğruluğu haftalık verilere yansıdı. 27 Mart-3 Nisan arasında yabancı bankaların TL kredi hacmi 2 milyar lira azalarak 431 milyara indi. Yerli özel bankaların da TL kredi hacmi 2 milyar lira azalarak 525 milyara geriledi.
KOBİ'YE DESTEK YOK
Salgından sonra kurduğumuz kriz masasına gelen en büyük şikâyet özel bankaların kredi musluklarını kısması oldu. KOBİ'ler kredibulamıyor. En büyük sorun krediye ulaşamamak. Üyelerimiz işçi çıkarmama kararı aldı. Ancak bunun için krediye ulaşmaları gerekiyor. Birçok özel banka "limit yok" diyerek talepleri geri çeviriyor.
LİMİT YOK DİYORLAR
Hükümetimiz birçok paket açıklarken, finans kurumlarına da bazı sorumluluklar yükledi. Devletimiz kredilerde garantör olduğunu belirtmesine rağmen, özel bankaların taşın altına elini koymadıklarını görüyoruz. Kredi çekme, öteleme, yeniden yapılandırma gibi taleplere karşılık bankalar ciddi faiz oranları, 'limit yok' gerekçesi ve evrak yüküyle işçisine sahip çıkmaya çalışan işverenlere olumsuz dönüşler yapıyor. Özel bankaları milli dayanışma ruhuna uymaya ve ülke olarak başlatılan bu topyekûn mücadelenin bir miğferi olmaya davet ediyorum.
YÜK HEP KAMU BANKALARINDA
Turizm sektörü 2016-2017'li yıllarda çok büyük bir kriz yaşadı. Bu dönemde başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da verdikleri desteklerle sektörün ayağa kalkmasında rol oynadı ve sektör 2019'da ayağa kalktı. Bugün yine büyük bir krizle karşı karşıyayız ve her krizde yük kamu bankalarına biniyor. Özel bankalar ise gerek faiz gerekse vadeler konusunda fırsatçı davranıyor.
NAZLI DAVRANIYORLAR
Bankalar kredi verme konusunda çok nazlı davranıyorlar. Turizm şirketleri sonbaharda ya da kışın kredi kullanır. Bahar ve yaz hasat zamanıdır. Para kazandıkça ödeme yaparlar. Bizim ödeme yapmamız gereken bu dönemde bize "Kredi limitiniz dolu" diyorlar. Ama olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Bu durumu bankalar kabul edip ellerini taşın altına koymuyorlar.
SABAH
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- İstanbul'da bu sabah! Yine yasak dinlemediler
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde arttı
- Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: EBA'nın tıklanma sayısı 1 milyarı aştı
- TOBB'a çağrı: Kasayı iş adamlarına açın!
- Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Corona virüs sürecinde zam yapılır mı?
- 21 bin 832 personel alınacak! İşte kadrolar...
- ASELSAN'dan 700 milyon liralık nakit desteği
- 83 milyonun yaşamını kolaylaştıracak destekler!
- Bakan müjdeyi verdi: Bugün 18.00'den sonra hesaplara yatacak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR Nisan ayı iş ilanları: 21 bin 832 personel alınacak! Hangi kadrolara alım olacak? Şartlar neler?
- Son dakika: MSÜ tercihleri ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
- MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? Okullar yazın açık olacak mı?
- Af yasası son dakika gelişmesi! Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
- Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu mu? 10 Nisan e-Devlet evde bakım parası sorgulama
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il il vaka ve ölü sayısı kaç? 10 Nisan Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu
- Dolarda son dakika hareketliliği! 10 Nisan Cuma euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- Emeklinin zamlı maaş ödemeleri başlıyor! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, ne zaman alacak?
- BİM 10 Nisan aktüel kataloğu: Bu cuma indirimler sürprizlerle dolu! İşte 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu
- Cuma mesajları 2020: Huzur veren en yeni resimi cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- BİM'den sürpriz cuma indirimleri! 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs haritası!