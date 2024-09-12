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Analiz | İşte 12 Eylül darbesine giden süreçte yaşananlar…

Analiz | İşte 12 Eylül darbesine giden süreçte yaşananlar…

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 15:33
Güncelleme:12.09.2024 15:40
12 Eylül askeri darbesinin bugün yıl dönümü. 44 yıl önce ülkenin geleceğini karartan darbe sonrası 650 bin kişi gözaltına alındı 1 milyon 683 bin kişi fişlendi 50 kişi idam edildi. 171 kişi de işkenceden öldü. İşte o karanlık günleri anlatan Analiz haberimiz…
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