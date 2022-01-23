ANALİZ – FOX milletin değil millet düşmanlarının sesi! İşte FOX TV’nin yalan haberleri

Türkiye, AK Parti döneminde medya konusunda önemli bir adım attı. Yabancıların basın yayın organı sahibi olmasının önü açıldı. Bu adımın ardından TGRT, Avustralyalı medya yöneticisi ve hissedarı Murdoch'a satıldı. Ardından da FOX TV adıyla yayın hayatını sürdürdü. Amerikan sermayesiyle kurulan FOX TV, 15 Temmuz'da hain darbe girişimiyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün arkasında oldu. 10 Ağustos ABD'nin ekonomi darbesini alkışladı, Türkiye'ye karşı operasyona girişti. FOX Haber son günlerde ise yalan haberleriyle gündemde. İşte yayın hayatına başladığı 2007 yılından bugüne kadar FOX TV'nin yürüttüğü kirli operasyonlar...

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