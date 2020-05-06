ANALİZ - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu Genel Başkan yapan komplo süreci ve "FETÖ" izi |Video

Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Başkanı yapan kaset komplosunun 10’uncu yıl dönümü. Dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal’ın uygunsuz görüntüleri internete sızdırılınca "Amerika Birleşik Devletleri’nden Pensilvanya’dan aldığım üzüntü ve destek mesajlarının samimiyetine inandığımı belirtmek isterim" demişti. Kumpasın arkasından da Deniz Baykal’ın güvendiğini söylediği FETÖ terör örgütü çıktı. Peki 10 yıl önce medya CHP’yi değiştiren kaset kumpasını nasıl gizledi? CHP’deki kaset kumpasında “FETÖ” izi ve detaylar analiz haberimizde...

Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanı yapan kaset komplosunun 10'uncu yıl dönümü. Dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal'ın uygunsuz görüntüleri internete sızdırılınca "Amerika Birleşik Devletleri'nden Pensilvanya'dan aldığım üzüntü ve destek mesajlarının samimiyetine inandığımı belirtmek isterim" demişti. Kumpasın arkasından da Deniz Baykal'ın güvendiğini söylediği FETÖ terör örgütü çıktı. Peki 10 yıl önce medya CHP'yi değiştiren kaset kumpasını nasıl gizledi? CHP'deki kaset kumpasında "FETÖ" izi ve detaylar analiz haberimizde...