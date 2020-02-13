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13.02.2020

CHP'de kaset dizaynı | ANALİZ

CHP eski lideri Deniz Baykal, FETÖ'nün kaset kumpasıyla partisinden uzaklaştırıldı. Baykal, CHP Genel başkanıydı, uygunsuz görüntüleri internete sızdırıldı, istifa etmek zorunda kaldı. İstifasını açıkladığı basın toplantısında "ABD'den Pensilvanya'dan aldığım üzüntü ve destek mesajlarının samimiyete inandığımı belirtmek isterim" demişti.  Kumpasın arkasında Deniz Baykal'ın güvendiğini söylediği Fetullahçı Terör örgütü çıktı. Peki Baykal sonrası CHP'nin yeni lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi adım adım nasıl FETÖ'ye teslim etti. İşte merak edilen soruların yanıtları ANALİZ haberimizde...

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