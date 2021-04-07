ANALİZ - Bildirinin hedefi: Küresel güç olan Türkiye

Türkiye büyüyor, güçleniyor... Güçlendikçe de küresel denklemde hedef oluyor. Akdeniz'den Afrika'ya Orta Doğu'dan Asya'ya milli çıkarlarını savunan, savaş lobilerine karşı barış diplomasisi yürüten Ankara, bir yandan uluslararası güçlerin açık saldırılarıyla karşılaşıyor diğer yandan da iç operasyonlara maruz bırakılıyor.104 emekli amiralin yayımladığı o skandal bildiri tam da bu noktada akıllara şu soruyu getiriyor: Sömürgecilerin iç dinamikleri neden bugünlerde devreye girdi? Türkiye'yi kimler oyun dışına itmek istiyor? Darbeci zihniyet nereden nasıl besleniyor? Detaylar analiz haberimizde...