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ANALİZ - Bildirinin hedefi: Küresel güç olan Türkiye

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Giriş: 07.04.2021 12:39
Güncelleme:07.04.2021 12:46
Türkiye büyüyor, güçleniyor... Güçlendikçe de küresel denklemde hedef oluyor. Akdeniz'den Afrika'ya Orta Doğu'dan Asya'ya milli çıkarlarını savunan, savaş lobilerine karşı barış diplomasisi yürüten Ankara, bir yandan uluslararası güçlerin açık saldırılarıyla karşılaşıyor diğer yandan da iç operasyonlara maruz bırakılıyor.104 emekli amiralin yayımladığı o skandal bildiri tam da bu noktada akıllara şu soruyu getiriyor: Sömürgecilerin iç dinamikleri neden bugünlerde devreye girdi? Türkiye'yi kimler oyun dışına itmek istiyor? Darbeci zihniyet nereden nasıl besleniyor? Detaylar analiz haberimizde...
Darbe imalı bildiri “9 Subay” olayına benziyor! DARBE İMALI BİLDİRİ "9 SUBAY" OLAYINA BENZİYOR!
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