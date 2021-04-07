07 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ – Darbe imalı bildiri “9 Subay” olayına benziyor! 27 Mayıs Darbesi’nin yolunu açtı

ANALİZ – Darbe imalı bildiri “9 Subay” olayına benziyor! 27 Mayıs Darbesi’nin yolunu açtı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.04.2021 12:05
104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi, tıpkı 27 Mayıs ihtilaline zemin hazırlayan '9 Şubat' olayına benziyordu. Celal Bayar yıllar sonra, '9 Subay Hareketi' için, "maalesef bu olay iyi analiz edilmiş olsaydı, 27 mayıs yaşanmazdı' diyecekti. Peki 9 Şubat olayı neydi? Adnan Menderes ve arkadaşları darbe ihbarının üzerine neden gitmemişti? Detaylar analiz haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ANALİZ - Bildirinin hedefi: Küresel güç olan Türkiye
ANALİZ - Bildirinin hedefi: Küresel güç olan Türkiye
Muhafız alayı davasına karar
Muhafız alayı davasına karar
Irak'ın Kuzeyine hava harekatı
Irak'ın Kuzeyine hava harekatı
FETÖ ve PKK'ya finansman darbesi
FETÖ ve PKK'ya finansman darbesi
Darbe imalı bildiri “9 Subay” olayına benziyor!
Darbe imalı bildiri “9 Subay” olayına benziyor!
Yoksulluk yalanına rakamlarla cevap
Yoksulluk yalanına rakamlarla cevap
Fukuyama'dan Türk SİHA'larına övgü
Fukuyama'dan Türk SİHA'larına övgü
Ankara'da FETÖ operasyonu!
Ankara'da FETÖ operasyonu!
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?
Külliye'de AB zirvesi! İlk açıklama geldi
Külliye'de AB zirvesi! İlk açıklama geldi
Kılıçdaroğlu skandal bildiriye destek çıktı
Kılıçdaroğlu skandal bildiriye destek çıktı
Şahin'den Abdullah Gül'e darbe imalı bildiri tepkisi!
Şahin'den Abdullah Gül'e darbe imalı bildiri tepkisi!
Daha Fazla Video Göster