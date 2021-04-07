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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA ANALİZ – Darbe imalı bildiri “9 Subay” olayına benziyor! 27 Mayıs Darbesi’nin yolunu açtı 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi, tıpkı 27 Mayıs ihtilaline zemin hazırlayan '9 Şubat' olayına benziyordu. Celal Bayar yıllar sonra, '9 Subay Hareketi' için, "maalesef bu olay iyi analiz edilmiş olsaydı, 27 mayıs yaşanmazdı' diyecekti. Peki 9 Şubat olayı neydi? Adnan Menderes ve arkadaşları darbe ihbarının üzerine neden gitmemişti? Detaylar analiz haberimizde... DİĞER