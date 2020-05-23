ANALİZ - Bağımsız yargı CHP'yi neden rahatsız ediyor? İşte CHP'nin yargı sicili... |Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta yargı mensuplarının siyasallaştığını söyleyerek hedef alıyor. Sert sözlerle yargıçlara yüklenen CHP lideri partisinin geçmişini iste unutuyor. Her fırsatta "yargı bağımsızlığı" söylemiyle hükümeti eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu ve partisinin aslında sicili hayli kabarık.. Yakın tarihe bakıldığında, CHP'nin yargıyı nasıl kontrol altına alıp kullandığı açıkça görülüyor. İşte CHP'nin yargıyı baskı altına almaya çalışmasının altında yatan gerçek ve CHP'nin dünden bugüne yargı sicilinin anlatıldığı özel analiz haberimiz...