29 Ağustos 2023, Salı
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Anadolu'da hızlı tren ağı genişliyor! Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı inşa edilecek
Türkiye hızlı tren ağlarıyla örülmeye devam ediyor. Birçok bölgede çalışmalar yapılıyor. 201 kilometrelik Bursa hızlı tren hattı 2026'da tamamlanacak. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı 2027'de bitecek. Aksaray-Ulukışla-Yenice hızlı tren hattı 2025'te tamamlanacak. Ankara-İzmir hızlı tren hattı 2028'de bitecek. ! Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı inşa edilecek. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.