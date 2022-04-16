Almanya’da Türk çocuğa polis şiddeti! Emirhan ve babası dehşeti A Haber’de anlattı

Almanya’nın Duisburg kentinde yaşamını sürdüren 13 yaşındaki Emirhan, bulunduğu bölgede seçim afişlerini yırttığı iddiasıyla bir esnaf tarafından ihbar edildi. İhbarı değerlendiren Alman polisi 13 yaşındaki Emirhan’ın boğazına dizleriyle bastırarak zorla polis aracına bindirildi. Ters kelepçe ile karakola götürülen Emirhan ve babası yaşadığı dehşeti, “Beni yere attılar, dizleriyle boğazıma bastılar, nefes alamadım.” diyerek A Haber’e anlattı.