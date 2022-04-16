16 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Almanya’da Türk çocuğa polis şiddeti! Emirhan ve babası dehşeti A Haber’de anlattı

Almanya’da Türk çocuğa polis şiddeti! Emirhan ve babası dehşeti A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2022 15:47
Almanya’nın Duisburg kentinde yaşamını sürdüren 13 yaşındaki Emirhan, bulunduğu bölgede seçim afişlerini yırttığı iddiasıyla bir esnaf tarafından ihbar edildi. İhbarı değerlendiren Alman polisi 13 yaşındaki Emirhan’ın boğazına dizleriyle bastırarak zorla polis aracına bindirildi. Ters kelepçe ile karakola götürülen Emirhan ve babası yaşadığı dehşeti, “Beni yere attılar, dizleriyle boğazıma bastılar, nefes alamadım.” diyerek A Haber’e anlattı.
Sedef hastalığı tarihe karşıyor!
Sedef hastalığı tarihe karşıyor!
Başkanlık sistemiyle kara günler atlatıldı!
Başkanlık sistemiyle kara günler atlatıldı!
Türk çocuğa polis şiddeti!
Türk çocuğa polis şiddeti!
İBB’ye kentsel dönüşüm tepkisi!
İBB'ye kentsel dönüşüm tepkisi!
Kiev’e hava saldırısı düzenlendi!
Kiev’e hava saldırısı düzenlendi!
6’lı benzemezlerin ittifakında beklenen sonuç!
"6'lı benzemezlerin" ittifakında beklenen sonuç!
Adım adım uzaya! Geri sayım başladı
Adım adım uzaya! Geri sayım başladı
Başkan Erdoğan Phaselis Tüneli’ni açtı!
Başkan Erdoğan Phaselis Tüneli'ni açtı!
A Haber görüntüledi! Ürdün’deki Türk şehitliği!
A Haber görüntüledi! Ürdün’deki Türk şehitliği!
CHP’nin elinde eriyen İETT araçlarının hali isyan ettirdi
CHP'nin elinde eriyen İETT araçlarının hali isyan ettirdi
Dilara Şahin’den sevindiren haber
Dilara Şahin'den sevindiren haber
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Daha Fazla Video Göster