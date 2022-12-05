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Almanya’da siyasi kriz neden çözülemiyor? Koalisyon neden anlaşamıyor?

A Haber
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Giriş: 05.12.2022 15:41
Almanya Angela Merkel sonrası durulmadı. Siyasi kriz çözülemiyor. Scholz hükümetinde koalisyon ortakları anlaşamıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Mannheim'dan aktardı.
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