Almanya'da Rürk kökenli adaya ırkçı sözler! Yılmaz: Bana "git dönerci aç" dediler

Almanya’da Türk aday Bünyamin Yılmaz’dan dikkat çeken girişim. Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yapılacak yerel seçimlerde 23 yaşındaki Türk aday Bünyamin Yılmaz, yaşadığı şehrin belediye başkanlığı için aday oldu. Kampanyasının giderlerini tamamen kendi cebinden karşılayan Yılmaz, hikayesiyle Alman AR-Tİ-EL kanalının dikkatini çekti. Röportajın ardından ise nefret söylemlerinin hedefi oldu; birçok kişi ırkçı ifadelerle Yılmaz’a saldırdı. A Haber’e konuşan Yılmaz, “Biz bu ülkenin bir parçasıyız, ırkçılık beni yolumdan çeviremeyecek” dedi.

