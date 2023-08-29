29 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Alman medyasından yeni iddia: Kuzey Akım Boru Hattı’ndaki sabotajın arkasında Ukrayna var

Alman medyasından yeni iddia: Kuzey Akım Boru Hattı’ndaki sabotajın arkasında Ukrayna var

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2023 12:05
Kuzey Akım Boru Hatları’nda geçen yıl yaşanan patlamalara dair soru işaretleri sürerken Alman medyası yeni bir iddiayı ortaya attı. Detayları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alman medyası: Sabotajın sorumlusu Ukrayna
Alman medyası: Sabotajın sorumlusu Ukrayna
Rusya’ya rağmen 2. gemi!
Rusya'ya rağmen 2. gemi!
Sokak simidi mi pastane simidi?
Sokak simidi mi pastane simidi?
Kuraklık ayçiçeği vurdu!
Kuraklık ayçiçeği vurdu!
İşte deprem evleri!
İşte deprem evleri!
KYK yurt başvurularında süreç başladı!
KYK yurt başvurularında süreç başladı!
Anadolu’da hızlı tren ağı genişliyor!
Anadolu'da hızlı tren ağı genişliyor!
TBMM 1 Ekim’de açılıyor: Gündem ekonomi!
TBMM 1 Ekim’de açılıyor: Gündem ekonomi!
Konya’da korkutan deprem!
Konya'da korkutan deprem!
Türkiye yine devrede!
Türkiye yine devrede!
Ersan Şen’den Kemal Kılıçdaroğlu’na salvo
Ersan Şen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvo
Ekilmeyen tek karış arazi kalmayacak!
Ekilmeyen tek karış arazi kalmayacak!
Daha Fazla Video Göster