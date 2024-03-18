Alman istihbaratından endişe yaratan rapor: Putin NATO'yu 2026'da vurabilir

Batı ülkeleri, şiddetlenen Ukrayna savaşının küresel bir savaşa dönüşmesinden endişeli. Alman istihbarat raporları da bir kez daha olası bir Rusya-Batı savaşı riskini ortaya koydu. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.

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