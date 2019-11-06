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06.11.2019

Alman-Fransız kanalı Arte'de çarpıcı FETÖ belgeseli! Örgütün gerçek yüzünü böyle anlattılar…

Almanya ve Fransa’da yayın yapan Arte televizyonunda yayınlanan belgeselde terör örgütü FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı. FETÖ'nün ileri sürüldüğü gibi hoşgörülü bir eğitim hareketi olmadığına dikkat çekilen belgeselde, Alman makamlarının son dönemde FETÖ'ye bakışının değiştiği vurgulandı. İşte haberin detayları…

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